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موسكو: أموال النشاط السيبراني الأوكراني الغربية تتعرض للسرقة في كييف

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موسكو: أموال النشاط السيبراني الأوكراني الغربية تتعرض للسرقة في كييف
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أشارت الخارجية الروسية إلى أن الأموال التي يرسلها الغرب لنظام كييف لتمويل أنشطته المعلوماتية والسيبرانية ضد روسيا، تتعرض للسرقة في كييف.

وقال القائم بأعمال المدير العام لإدارة أمن المعلومات بوزارة الخارجية الروسية أرتور ليوكمانوف: "يتم إرسال مجموعات من القراصنة المدربين في الدول الأنغلوسكسونية والهاكرز إلى أوكرانيا لممارسة أنشطة معادية لروسيا، كما يتم تخصيص مساعدات فنية ومالية قوية في هذا الإطار، وبالطبع يتم في الغالب سرقة الأموال المخصصة لذلك".

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ورجح ليوكمانوف أن تخصص واشنطن من ميزانية القيادة السيبرانية قسما كبيرا لدعم الأمن السيبراني الأوكراني.

وكان ليوكمانوف قد صرح مؤخرا لمجلة "نيوزويك" بأن الولايات المتحدة تسعى لصدام مباشر بين القوى العظمى في المجال السيبراني.

المصدر: نوفوستي

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