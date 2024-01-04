روسيا تبدأ محادثات مع الجزائر والإمارات والسعودية بشأن افتتاح مراكز لوكالة التعاون

أعلن نائب رئيس وكالة التعاون الروسية، بافيل شيفتسوف، أن روسيا بدأت محادثات مع الجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن فتح مراكز تمثيلية للوكالة.

وقال شيفتسوف في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن الوكالة الروسية للتعاون تجري الآن محادثات جدية بهذا الشأن مع عدد من الدول وفي مقدمتها الجزائر والإمارات والسعودية، ومع بلدان أخرى حول إمكانية فتح مراكز تعاون.

وأشار نائب رئيس الوكالة، إلى أن هناك بعض الجوانب التي تأخذ فترة زمنية لأن هذه العملية تتطلب توقيع اتفاقيات حكومية دولية الطابع بين البلدان، وغالبا ما يتم التصديق عليها على مستوى البرلمانات.

وأضاف أن هناك دراسة معمقة لهذه الجوانب تقوم بها وزارة الخارجية الروسية مع وزارات خارجية البلدان المعنية.

وأوضح أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات أمر معقد إلى حد ما، مشددا على أن "هذه العملية طويلة، لكننا واثقون من أن كل هذا سيمر بسرعة كافية، لأن كلا من روسيا الاتحادية وهذه الدول الأجنبية مهتم بهذا الأمر".

المصدر: تاس