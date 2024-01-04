روسيا تنشر نموذج طلب الجنسية الروسية للأجانب المتعاقدين مع الجيش الروسي
Sputnik
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نشر موقع المعلومات التشريعية الروسي نموذج طلب الحصول على الجنسية الروسية للأجانب ممن يخدمون في الجيش الروسي.
ويتعين على الأجنبي المتعاقد أن يشير في طلبه إلى دوافع حصوله على الجنسية الروسية، وتاريخ ميلاده، وجنسه، وبلد جنسيته، وحالته العائلية ومعلومات عن ذويه.
ويتعين على صاحب الطلب أن يكتب إيجازا عن سير خدمته في القوات الروسية، وما إذا كان محكوما أو ملاحقا جنائيا من دولة أجنبية.
المصدر: نوفوستي