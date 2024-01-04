رجّح العقيد البريطاني المتقاعد هيميش دي بيرتون غوردن إرسال حلف "الناتو" قواته إلى أوكرانيا إن انهارت قوات كييف بالكامل أمام الجيش الروسي.

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وعبر بريتون غوردون في حديث لـTalkTV عن ثقته بأنه إذا "ساءت الأمور في أوكرانيا، فإن حلف "الناتو" قد ينضم الى الحرب ضد روسيا في السنوات القليلة المقبلة".

وقال: "فعل الغرب كل شيء للقوات الأوكرانية باستثناء التدخل المباشر... لا أستبعد أنه إذا بدأت روسيا تحقيق تقدما كبيرا أن يضطر "الناتو" والحلفاء الغربيون مثل أستراليا لإعادة النظر في موقفهم".

وتؤكد روسيا أنها لا تسعى لتوسيع النزاع في أوكرانيا بل إلى إنهائه، وتشدد على أنها لن تتوقف حتى تحقيق كافة أهداف العملية العسكرية، فيما يواصل الغرب تسليح أوكرانيا وإمدادها بالسلاح والمال ويشجع نظام كييف على مواصلة القتال.

المصدر: "نوفوستي"