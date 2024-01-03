كوليبا يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس "أوكرانيا-الناتو"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، سيعقد مجلس "أوكرانيا-الناتو" اجتماعا طارئا "بسبب القصف".

وقال كوليبا على منصة "إكس": "أيد "الناتو" طلب أوكرانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس "أوكرانيا-الناتو" ردا على الضربات".

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وأشار إلى أن أحد المواضيع الرئيسية سيكون "تعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا".

وأكد لاري جونسون، وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في وقت سابق أن رد موسكو على الهجوم الإرهابي في بيلغورود أظهر فعاليته، حيث تم قصف منشآت عسكرية أوكرانية.

كما شنت القوات الروسية الأسبوع الماضي هجوما صاروخيا على مختلف مناطق أوكرانيا، ووصفه المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات بأنه كان الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي