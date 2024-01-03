"ذا هيل": الديمقراطيون قلقون بشأن إقصاء ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو وماين

ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن إقصاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في ولايتي كولورادو وماين، أثار قلقا داخل الحزب الديمقراطي.

وأوضحت الصحيفة أن "السبب وراء قلق الحزب الديمقراطي يعود لتهديد بإمكانية تأثير معاكس على الحملة الانتخابية لرئيس الولاية الحالي جو بايدن".

وقالت: "القرارات التي تزيل الرئيس السابق ترامب من خوض انتخابات في ولايتين تنطوي على مخاطر كبيرة بأن تأتي بنتائج عكسية على الرئيس الحالي جو بايدن وحزبه".

وأشارت إلى أن "كبار الديمقراطيين حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن قرارات كولورادو وماين، لأنهم أكثر قلقا بشأن تأثير ذلك على السباق الانتخابي".

هذا وطعن دونالد ترامب يوم أمس، في قرار ولاية ماين بشأن منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية.

وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ولاية ماين، أن الرئيس السابق دونالد ترامب "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس، بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021".

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المصدر: RT + صحيفة "ذا هيل"