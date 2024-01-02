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ترامب يطعن في قرار استبعاده من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

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ترامب يطعن في قرار استبعاده من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين
AP Charlie Neibergall
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طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قرار المسؤولة في ولاية "مين" شينا بيلوز المكلفة بتنظيم الانتخابات والتي منعته من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري هناك.

وفي الطعن بقرار بيلوز، والذي تم تقديمه أمام المحكمة العليا في الولاية الثلاثاء، يقول محامو ترامب إنهم يشتبهون في أن بيلوز متحيزة، وتسيئ استخدام السلطة، وتنتهك المعايير القانونية.

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ووصف المحامون نيتها استبعاد اسم الرئيس السابق من الاقتراع في الانتخابات التمهيدية المقبلة بأنها غير قانونية.

ويطالب ترامب بإلغاء قرار بيلوز، والسماح له بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية، ووقف المزيد من المحاولات لمنعه من المشاركة في الانتخابات.

قضت ولاية مين الأمريكية الخميس الماضي بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقالت بيلوز المكلفة بتنظيم الانتخابات في بيان إن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

المصدر: نوفوستي

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