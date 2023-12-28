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سلطات كولورادو تستعجل إدراج اسم ترامب على استمارات التصويت

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سلطات كولورادو تستعجل إدراج اسم ترامب على استمارات التصويت
AP Charlie Neibergall, File
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أعلنت سكرتيرة ولاية كولورادو الأمريكية جينا غريزوولد أن اسم دونالد ترامب قد يدرج على استمارات التصويت أثناء الانتخابات التمهيدية في حال لم تؤيد المحكمة العليا قرار استبعاده.

وقالت غريزوولد للصحفيين، يوم الخميس، إن "دونالد ترامب سيدرج كمرشح على استمارات التصويت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية عام 2024 في كولورادو في يوم إصدار الشهادات، أي 5 يناير 2024، في حال لم ترفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضيته أو في حال لم تؤيد قرار محكمة كولورادو العليا بأي شكل آخر".

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ودعت المسؤولة المحكمة العليا الأمريكية إلى الاستعجال بإصدار قرارها نظرا لقرب الموعد الأقصى.

وكانت محكمة ولاية كولورادو قد قررت استبعاد ترامب من قوائم الناخبين معتبرة اياه متورطا في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

واستأنف الجمهوريون قرار المحكمة أمام المحكمة العليا الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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