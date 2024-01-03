 
مباشر

فأر يربك شركة طيران "العال" الإسرائيلية مرتين (صورة)

أخبار العالم

فأر يربك شركة طيران
Legion-Media
طائرة تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpua

قالت القناة "12" العبرية يوم الثلاثاء إنه تم توثيق مشاهد غير عادية على متن طائرة تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية.

وأفادت القناة بأن فأرا شوهد مرتين على متن الطائرة نفسها، حيث قرر مسؤولو الشركة الإسرائيلية إرسالها للفحص الصحي. 

وجاء في رد شركة العال أن "الشركة تلتزم بالرقابة الصحية في جميع رحلاتها ويتم تفتيش الطائرات بشكل روتيني".

وأكدت "العال" أنه تم العثور على فأر مرتين على الطائرة نفسها.

وزعمت شركة طيران "العال" أن "جدول رحلات الشركة لم يتأثر".

ووفقا لمصادر الشركة، فإنه وإلى جانب الذعر الذي قد يسببه للركاب، فإن وجود فأر على متن الطائرة هو أمر قد يكون خطيرا للغاية ويؤثر على سلامة الرحلة.

فأر يربك شركة طيران

المصدر: القناة "12" العبرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا