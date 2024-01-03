فأر يربك شركة طيران "العال" الإسرائيلية مرتين (صورة)

قالت القناة "12" العبرية يوم الثلاثاء إنه تم توثيق مشاهد غير عادية على متن طائرة تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية.

وأفادت القناة بأن فأرا شوهد مرتين على متن الطائرة نفسها، حيث قرر مسؤولو الشركة الإسرائيلية إرسالها للفحص الصحي.

وجاء في رد شركة العال أن "الشركة تلتزم بالرقابة الصحية في جميع رحلاتها ويتم تفتيش الطائرات بشكل روتيني".

وأكدت "العال" أنه تم العثور على فأر مرتين على الطائرة نفسها.

وزعمت شركة طيران "العال" أن "جدول رحلات الشركة لم يتأثر".

ووفقا لمصادر الشركة، فإنه وإلى جانب الذعر الذي قد يسببه للركاب، فإن وجود فأر على متن الطائرة هو أمر قد يكون خطيرا للغاية ويؤثر على سلامة الرحلة.

المصدر: القناة "12" العبرية