زعيم حزب تركي حول إلغاء مباراة السوبر التركي في الرياض: "مؤامرة" أمريكية إسرائيلية ضد السعودية

وصف زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو برينجك إلغاء مباراة كأس السوبر التركي في الرياض بـ"المؤامرة" من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد السعودية.

وقال برينجك: "هناك مؤامرة. وقد "أضيئت" شعلة هذه المؤامرة في صحيفة "سوزجو" (صحيفة تركية معارضة). وتقف أمريكا وإسرائيل وراء هذه المؤامرة. وهي مقصودة ضد السعودية".

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وكانت مباراة نهائي كأس السوبر التركي من المقرر أن تجمع بين غلطة سراي وفناربخشه في السعودية أمس الجمعة، ألغيت قبل دقائق من انطلاقها إثر خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.

وذكرت تقارير إخبارية أن الخلاف بدأ بعدما رفض المسؤولون السعوديون السماح للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة.

وبعد إلغاء المباراة أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا مشتركا مع فريقي غلطة سراي وفناربخشة جاء فيه أن "كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

وتابع "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم كأس السوبر".

المصدر: نوفوستي