فرنسا.. إضرام النيران في 745 سيارة ليلة رأس السنة

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عبر شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، إنه تم في عموم البلاد اعتقال 380 شخصا ليلة رأس السنة، وإحراق 745 سيارة.

وأضاف الوزير: "مقارنة بالعام الماضي، تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة. وقام رجال الشرطة والأمن باعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".

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يوم الجمعة الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.

وفي ألمانيا كانت ليلة رأس السنة مضطربة أيضا، حيث أصيب 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب وتم اعتقال أكثر من 250 شخصا.

المصدر: نوفوستي