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الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 200 شخص في ليلة رأس السنة الجديدة

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الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 200 شخص في ليلة رأس السنة الجديدة
Sputnik
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على شبكة التواصل الاجتماعي X  (تويتر سابقا)، إن رجال الشرطة الفرنسيين اعتقلوا 211 شخصا ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف الوزير: "في تلك الليلة، حشدنا مجددا قوات المحافظة على القانون من أجل ضمان سلامتنا. شكرا لهم على التزامهم بالقضية. مرت الاحتفالات الكبرى بسلام، لا سيما في باريس، حيث تجمع أكثر من مليون شخص. وبحلول الساعة 01.30 (03.30 موسكو) تم اعتقال 211 شخصا".

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يوم الجمعة الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.

المصدر: نوفوستي

 

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