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غلادكوف: نوافذ مدرسة محلية تحطمت أثناء قصف قرية كراسنوي بمقاطعة بيلغورود

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غلادكوف: نوافذ مدرسة محلية تحطمت أثناء قصف قرية كراسنوي بمقاطعة بيلغورود
Sputnik
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قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على تيلغرام، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية كراسنوي بمنطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود.

وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه أثناء هذا القصف، سقطت قذيفة واحدة على منطقة قريبة من مدرسة القرية، وحطمت موجة الانفجار النوافذ، وشوهت واجهة المبنى.

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وأضاف غلادكوف: "لا توجد إصابات نتيجة القصف. وفي أحد البيوت السكنية الخاصة، تحطم السقف وتحطمت الواجهة وتحطمت النوافذ. في المستقبل القريب، سنبدأ أعمال الترميم".

في اليوم السابق، 31 ديسمبر، تعرضت قرية كراسنوي كذلك لإطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية.

وأصابت إحدى القذائف محلا لبيع المواد الغذائية، وأسفر ذلك عن مقتل رجل متقدم في السن، وتم نقل البائعة إلى مستشفى شيبيكينسكي الإقليمي المركزي مصابة بشظية في الرأس.

المصدر: كوميرسانت

 

 

 

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