تأهب جوي وانفجارات في عدد من المدن الأوكرانية

أعلنت حالة تأهب جوي في عدد من المناطق الأوكرانية في ساعات الليل وفجر اليوم الاثنين، مع تسجيل انفجارات في بعض المدن.

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وتم إعلان حالة التأهب الجوي فجرا في 4 مقاطعات غرب أوكرانيا، هي تيرنوبول وروفنو وفولين ولفوف، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مقاطعات فينيتسا وتشيركاسي (وسط) ونيكولايف وأوديسا (جنوب) إضافة إلى العاصمة كييف، التي هزها انفجار قوي مساء السبت.

وأفادت الناطقة باسم القيادة العملياتية "الجنوب" للقوات الأوكرانية ناتاليا غومينيوك بأن أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية للميناء في أوديسا، وقالت "لقد اندلع حريق هناك، لكن تم إخماده بسرعة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

استمر التأهب الجوي في منطقة أوديسا ليلة الاثنين أكثر من 3.5 ساعة، وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن سلسلة انفجارات في المدينة.

ووقعت انفجارات ليلا في مقاطعة لفوف، حسب صحيفة "زيركالو نديلي"، فيما أكد عمدة لفوف أندريه سادوفوي، تسجيل انفجارات في المدينة، أدت إلى اندلاع حرائق.

وأفادت زيركالو نديلي" أيضا بوقوع عدة سلاسل من الانفجارات خلال الليلة الماضية في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها كييف، دون ذكر تفاصيل، بينما لم تعلق السلطات المحلية على الوضع.

يأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني المدمر الذي استهدف مدينة بيلغورود الروسية السبت وخلف أكثر من 20 قتيلا و100 جريح.

وقالت الدفاع الروسية الأحد أن قواتها ضربت مراكز صنع القرار ومواقع عسكرية في مدينة خاركوف الأوكرانية، ردا على هجوم بيلغورود.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات