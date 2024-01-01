أعربت صحيفة بوليتيكو عن اعتقادها بأن رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيصطدم بالفوضى في عام 2024.

وترى المقالة أن العالم أصبح غامضا وعديم التحديد، لدرجة أنه "بات من الأفضل الطلب من نجوم السماء تقديم التوقعات عن عام 2024".

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وحذرت الصحيفة، زيلينسكي من أن كوكب أورانوس بحركته المتراجعة "سيقوم في الربع الأخير من عام 2024، بزعزعة الوضع في الدار وفي العمل، مما سيؤدي إلى انتشار بعض الفوضى".

ونصحت الصحيفة زيلينسكي في النصف الأول من العام الحالي، أن "يلعب القمار ويطور في نفسه تفكير إدارة البزنس".

وأضافت المقالة أيضا، عن الأشخاص الذين ستظهر لديه "خلافات حتمية" معهم أن الفضل أن يتركهم لحالهم.

المصدر: نوفوستي