قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط: الحوثيون لا يظهرون أي علامة على إنهاء الهجمات بالبحر الأحمر

قال القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر، إنه من ضمن عملية "حارس الازدهار" سافرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، من دون أن تتعرض لأي هجوم.

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وقال نائب الأدميرال براد كوبر في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إنه منذ الإعلان عن عملية "حارس الازدهار" قبل ما يزيد قليلا عن 10 أيام، سافرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، ولم تتعرض أي منها لضربات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية، وأضاف أنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى المبادرة، مشيرا إلى أن الدنمارك كانت آخر المنضمين إلى "حارس الازدهار".

ولفت كوبر إلى أن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم "المتهورة" على السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حركة الممرات المائية والتجارة تظهر تحسنا.

وقال كوبر، الذي يرأس الأسطول الخامس، إن هناك حاليا 5 سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن. وأضاف أنه منذ بدء العملية، أسقطت السفن ما مجموعه 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.

ولفت كوبر إن التحالف على اتصال مباشر مع السفن التجارية لتقديم التوجيه بشأن "المناورة وأفضل الممارسات لتجنب التعرض للهجوم"، والعمل بشكل وثيق مع صناعة الشحن لتنسيق الأمن.

وأفادت الولايات المتحدة بأن أكثر من 20 دولة تشارك بالمبادرة، لكن عددا من تلك الدول لم تعترف بذلك علنا.

وكان الحوثيون أكدوا أن هجماتهم تستهدف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في محاولة لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

المصدر: أ ب