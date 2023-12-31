خلافا للعام الماضي.. سوناك يتجاهل أوكرانيا في خطابه بمناسبة قدوم العام الجديد

تجاهل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في خطابه بمناسبة قدوم العام الجديد، قضية النزاع الأوكراني ولم يأت على ذكرها أبدا، على العكس من العام الفائت مع نهاية العام 2022.

واستبدل سوناك عباراته عن أوكرانيا التي لطالما كانت تتردد في كل مناسبة، بالتركيز على إنجازات السياسة الداخلية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية.

وفي السياق ذاته، فضل سوناك تركيز الكلام على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والعمل على خفض معدلات التضخم في البلاد، وقضايا الرعاية الصحية والاستثمار في بريطانيا.

كما شكر رئيس الوزراء الجيش والأطباء و"العلماء والمخترعين" الذين يضعون الاقتصاد البريطاني "في المقدمة بين دول العالم".

تجدر الإشارة إلى أن خطاب سوناك الذي ألقاه العام الماضي، وعد فيه بمواصلة دعم "أصدقائه الأوكرانيين" في الحرب ضد روسيا، على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة.

المصدر: نوفوستي