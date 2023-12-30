قيادي أوكراني رفيع: الضربات الروسية لا يمكن التنبؤ بتوقيتها أو وجهتها

صرح مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، أن الجانب الأوكراني لا يمكنه التنبؤ بالضربات الروسية لا من حيث الزمان أو المكان.

وقال إغنات في مقابلة مع قناة اليوتيوب "دايركت": "الضربات الصاروخية الروسية لا ترتبط بأوقات أو تواريخ، وإنما تشن لضرب أهداف استراتيجية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية:.

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وأضاف: "هذه ليست مدرسة يتشاجر فيها الشباب بشكل انفعالي.. روسيا لا تتعامل في إطار ردات فعل.. وكل صاروخ ينطلق بهدف تدمير شيء ما، إما هدف عسكري أو بنية تحتية".

وتابع قائلا إن كل طائرة روسية مسيرة تنطلق متجهة نحو هدفها الخاص بهم.. إنهم يسعون جاهدين لتحقيق أهدافهم.. لقد دمروا بنيتنا التحتية وجيشنا"

وأشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالهدف الروسي القادم.

وفي وقت سابق، وصف وزير الداخلية الأوكراني السابق والمدعي العام السابق، يوري لوتسينكو، على قناة اليوتيوب "دايركت" الوضع الحالي الذي يعيشه الجيش الأوكراني بأنه الأصعب على الإطلاق.

المصدر: RT