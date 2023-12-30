عقيد أوكراني متقاعد يكشف سبب عجز جيش بلاده عن التشويش على الصواريخ الروسية

قال أوليغ ستاريكوف وهو عقيد مخابرات أوكراني متقاعد، إن قوات بلاده لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية العاملة بنظام غلوناس، لأنها لا تملك وسائل حرب إلكترونية قادرة على ذلك.

وأضاف ستاريكوف، على قناة "نعم هذا صحيح" في يوتيوب: "هناك GPS هو نظام ملاحة أمريكي عبر الأقمار الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب من الأرض، تستخدمه دول الناتو، ويوجد نظام روسي مماثل – غلوناس. ويمكن قمع إشارات هذه المنظومة وتلك بمساعدة وسائط الحرب الإلكترونية، لكن للأسف ليس لدينا مثل هذه الأنظمة الاستراتيجية".

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وأشار العقيد المتقاعد أيضا، إلى أن الجيش الروسي يمكنه العثور على أهداف للهجمات الصاروخية في أوكرانيا باستخدام شبكة متطورة جدا من الأقمار الصناعية في مدار الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، نوه ستاريكوف بوجود نقص في قذائف منظومات الدفاع الجوي، وهو ما تعرفه القوات الروسية، وبفضل ذلك تقوم بـ"تدمير" هذه الأنظمة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وكذلك ضربة واحدة واسعة النطاق ضد أراضي أوكرانيا بأسلحة صاروخية عالية الدقة وطائرات بدون طيار.

ووفقا للوزارة، تم خلال هذه الضربات استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية في أوكرانيا، وتمت إصابة كل هذه الأهداف.

المصدر: نوفوستي