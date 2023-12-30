الدفاع الروسية: تحييد 660 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي السبت أن خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة شملت نحو 660 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى عديد من المعدات العسكرية.
ومن أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:
- صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا
- وصلت خسائر العدو على محور كراسني ليمان إلى نحو 100 عسكري
- صد هجومين على محور دونيتسك، في منطقتي شومي ومارينكا، وبلغ إجمالي خسائر العدو حوالي 350 جنديا
- خسرت القوات الأوكرانية نحو 115 جنديا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 20 على محور زابوروجيه، و25 آخرين على محور خيرسون
- تدمير منصة إطلاق لراجمة الصواريخ "أولخا" في خاركوف
- تدمير أماكن لتخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكوتستانتينوف بمقاطعة خميليتسكي (غرب) وقرية تشيرنوبايفكا في خيرسون، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية للعدو في 118 منطقة
- اعتراض 15 صاروخا من أنظمة Himars و"أولخا"، إضافة إلى ثلاثة صواريخ مضادة للرادار.
- إسقاط 35 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة
المصدر: وزارة الدفاع الروسية