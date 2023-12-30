الدفاع الروسية: تحييد 660 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي السبت أن خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة شملت نحو 660 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى عديد من المعدات العسكرية.

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ومن أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا

وصلت خسائر العدو على محور كراسني ليمان إلى نحو 100 عسكري

صد هجومين على محور دونيتسك، في منطقتي شومي ومارينكا، وبلغ إجمالي خسائر العدو حوالي 350 جنديا

خسرت القوات الأوكرانية نحو 115 جنديا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 20 على محور زابوروجيه، و25 آخرين على محور خيرسون

تدمير منصة إطلاق لراجمة الصواريخ "أولخا" في خاركوف

تدمير أماكن لتخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكوتستانتينوف بمقاطعة خميليتسكي (غرب) وقرية تشيرنوبايفكا في خيرسون، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية للعدو في 118 منطقة

اعتراض 15 صاروخا من أنظمة Himars و"أولخا"، إضافة إلى ثلاثة صواريخ مضادة للرادار.

إسقاط 35 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية