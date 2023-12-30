جائزة تحمل اسم بوتين لقاء النضال لتحرير شعوب إفريقيا

سيتم منح الجائزة الدولية "لقاء النضال من أجل تحرير شعوب إفريقيا" الحاملة لاسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أنشئت في بوركينا فاسو، للسياسيين المتميزين من القارة السمراء.

أعلن ذلك لمراسل "تاس"، محمدي سوادوغو رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم هذه الجائزة.

وفي 28 ديسمبر، أقيم حفل تقديم هذه الجائزة في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، بمبادرة من سيلفان تاكو وهو كاتب من ساحل العاج، عضو في المنظمة الاجتماعية "الدعم الكامل لفلاديمير بوتين في إفريقيا".

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وشارك في الحفلة التي أقيمت بهذه المناسبة، فنانون مشهورون في البلاد، بمن في ذلك مغني الراب الروسي - البوركيني Ruskof.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إنه سيتم منح هذه الجائزة في عام 2024 وبعده، للقادة الأفارقة الذين ينتهجون سياسة مستقلة.

وأضاف: "نود أن يقام حفل توزيع الجوائز في موسكو وأن يقدم هذه الجوائز الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا. بالطبع، قد تكون هناك تغييرات".

وأشار ساوادوغو إلى أن هذه الجائزة، قد تصبح "حافزا لإلهام الآخرين للدفاع عن السيادة بطريقة إيجابية وبناءة".

وسبق للجنة المنظمة للجائزة، أن أعربت عن تضامنها مع الزعيم البوركيني إبراهيم تراوري، وكذلك الرئيس المؤقت لجمهورية مالي عاصمي غويتا ورئيس المجلس الوطني النيجيري لإنقاذ الوطن عبد الرحمن تشياني.

المصدر: تاس