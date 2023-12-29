الخارجية البولندية تستدعي القائم بالأعمال الروسي بسبب صاروخ دخل مجالها الجوي

أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي أندريه أورداش إلى مبنى الوزارة بسبب صاروخ دخل المجال الجوي للبلاد من أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "استدعى نائب وزير الخارجية فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي هذا المساء القائم بالأعمال الروسي أندريه أورداش وسلمه مذكرة تطالب فيها وزارة الخارجية بتفسير للحادث المتمثل في انتهاك المجال الجوي البولندي بصاروخ مجنح والوقف الفوري لهذا النوع من التصرفات".

وأفادت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية على موقع "إكس" في وقت سابق بأن جسما مجهول الهوية من أوكرانيا انتهك المجال البولندي ثم اختفى من شاشات الرادار.

المصدر: تاس