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منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة

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منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة
Legion-Media
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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الجمعة عن القلق البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة.

وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "مع استمرار نزوح أهالي غزة بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من مرافق صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية من تزايد خطر الأمراض المعدية".

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ويعيش سكان قطاع غزة ظروفا لم يشهد عصرنا الحديث مثيلا لها من حيث القساوة، بحسب وصف منظمات انسانية وحقوقية من حيث اجتماع عوامل الحرب والنزوح والجوع والعطش والبرد والمرض.

 

المصدر: AFP

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