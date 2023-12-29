أنصار المعارضة الصربية يقطعون طرقا في بلغراد احتجاجا على نتيجة الانتخابات التشريعية

تجمّع عشرات الطلاب الصرب الجمعة في وسط بلغراد وقطعوا أحد أبرز التقاطعات، منددين بعمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر.

وشهدت صربيا، في 17 ديسمبر انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة فاز فيها ائتلاف "ألكسندر فوتشيتش - "صربيا ينبغي ألا تتوقف". ويزعم ممثلو المعارضة التي جاءت في المركز الثاني، "صربيا ضد العنف"، أن نتائج التصويت كانت مزورة.

وتطالب المعارضة التي دعت لقطع شوارع العاصمة لـ24 ساعة، بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.

وتشكك المعارضة بنتائج الانتخابات، فقد أكد تحالف "صربيا ضد العنف"، أبرز ائتلاف معارض، أن ناخبين من صرب البوسنة المجاورة أدلوا بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.

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قالت المشاركة في التحركات جوفانا كوستادينوف (19 عاما) وهي طالبة في كلية الهندسة الكهربائية والأحياء في جامعة بلغراد، "لم تشهد صربيا منذ عقود عمليات ديمقراطية عادلة".

وأضافت "عندما بات يحق لي أخيرا الاقتراع، لم يحترَم صوتي وأشعر بالإهانة".

وأقام الطلاب المعارضون الذين انضمّ إليهم شباب وشابات آخرون، مخيما موقتا، فيما افترش بعض المتظاهرين الأرض عند تقاطع طرق محاذ للمباني الحكومية لشل حركة المرور.

وهذه أول عملية قطع طرق لـ24 ساعة تشهدها بلغراد منذ الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت في 17 ديسمبر. وشهد البلد منذ ذلك الحين تحركات احتجاجية تضمنت قطع طرق رئيسية في العاصمة بصورة متقطعة.

وسيعاد فتح التقاطع ظهر السبت ليتمكن المحتجون من الانضمام إلى تظاهرة أخرى تنظمها مجموعة من المثقفين والفنانين والمشاهير.

وفاز الحزب التقدمي الصربي (قومي يميني) بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش بنحو 46 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية، مقابل 23,5 في المئة لائتلاف المعارضة، وفق النتائج الرسمية.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها مساء الأحد، حين اقتحم متظاهرون مبنى بلدية بلغراد وحطموا نوافذه قبل أن تتمكن الشرطة من صدهم.

المصدر: AFP