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بقرار المحكمة .. روسيا تدرج كتيبة "آيدار" الأوكرانية على لائحة المنظمات الإرهابية

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بقرار المحكمة .. روسيا تدرج كتيبة
Legion-Media
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قررت روسيا إدراج كتيبة "آيدار" الأوكرانية التي تتبنى الفكر القومي المتطرف في قائمة المنظمات الإرهابية.

وتم نشر السجل الموحد للمنظمات الإرهابية على الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

يشار إلى أن "آيدار" تم تصنيفها كجماعة إرهابية بقرار المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 22 نوفمبر 2023.

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وفي وقت سابق، حكمت المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية على الأوكراني فلاديمير أودوفيك بالسجن لمدة خمس سنوات باعتباره منتميا لمجموعة "آيدار" القومية اليمينية المتطرفة.

المصدر: RT 

 

المصدر: نوفوستي

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