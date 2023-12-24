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إفريقيا الوسطى تطالب بالتصدي لمحاولات إحياء النازية

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إفريقيا الوسطى تطالب بالتصدي لمحاولات إحياء النازية
Sputnik
وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون
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شددت وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون على ضرورة التصدي لمحاولات إحياء النازية، وأشارت إلى أن بلادها صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة بهذا الصدد مؤخرا انطلاقا من ذلك.

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وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي": "من البديهي أن جمهورية إفريقيا الوسطى صوتت لصالح هذا القرار، لأن الأمور تسوء في العالم. العنصرية المستترة بدأت تظهر أكثر فأكثر.  النازية أدت إلى أضرار فادحة، والحرب العالمية الثانية اندلعت بسبب النازية ولذلك علينا أن ندافع عن أنفسنا ونقاوم عودة هذه الظاهرة في كل الأحوال، لأنها ضارة بالعالم".  

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي قرارا قدمته البعثة الروسية للجمعية العامة يطالب باتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة تمجيد النازية وفقا لالتزامات القانون الدولي.

وصوتت 118 دولة لصالح القرار، مقابل 49 ضده، وامتنعت 14 عن التصويت.

وكانت روسيا والصين وإسرائيل بين الدول التي صوتت لصالح القرار، وبين المعارضين الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

المصدر: نوفوستي

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