انفجارات تهز عددا من المدن الأوكرانية

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدن خاركوف (شمال شرق) ولفوف (غرب) وتشيركاسي (وسط) فجر اليوم الجمعة، مع إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي البلاد.

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وأبلغ رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عن وقوع "هجوم ضخم" مع "سماع ستة انفجارات على الأقل"، وأشارت السلطات في وقت لاحق إلى سقوط 8 صواريخ في المدينة، فيما تحدث عمدة لفوف أندريه سادوفيي عن وقوع ضربتين.

ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا في هذه المرحلة.

وذكرت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية أن انفجارات وقعت في مدينة تشيركاسي، دون ذكر التفاصيل.

وتم إعلان حالة التأهب الجوي خلال الليل في العاصمة كييف وما مجموعه 16 مقاطعة أوكرانية، قبل أن يتم رفعها صباحا في كل المقاطعات باستثناء روفنو (غرب) وخاركوف.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحققت مكاسب ميدانية، خصوصا في الشرق.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية