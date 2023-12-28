هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يتراجع عن مناقشة "اليوم التالي" من الحرب في مجلس وزراء الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب في مجلس وزراء الحرب.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إلغاء نتنياهو بحث ما بعد الحرب في مجلس وزراء الحرب جاء بسبب ضغوط شركاء في الائتلاف.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الخطوة، مشددا على أن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.

وأوضح إيتمار بن غفير أن "مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مجلس الحرب مع بني غانتس".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية