أوكراني يقفز من نافذة مكتب التجنيد العسكري هربا من التعبئة

قفز رجل من نافذة مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مدينة تشيرنيفتسي بغرب أوكرانيا هربا من التعبئة وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت تاتيانا غيداتشوك، ممثلة مركز التجنيد في مدينة تشيرنيفتسي يوم الخميس، لقناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية، أن رجلا قفز من نافذة مكتب التسجيل والتجنيد الواقع في الطابق الثاني.

وأضافت أنه تم نقل الرجل البالغ من العمر 43 عاما الى مستشفى الطوارئ بعد إصابته بكسر مفتوح في ساقه، وأنه ما زال حيا، وحالته مستقرة، لكنه سيبقى للمتابعة في قسم جراحة الأعصاب.

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وأعلنت قوات كييف أنها في المراحل الأخيرة من صياغة قانون التعبئة الجديد.

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وبموجب المرسوم يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما خلال فترة الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي