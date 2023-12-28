 
مباشر

أوكراني يقفز من نافذة مكتب التجنيد العسكري هربا من التعبئة

أخبار العالم

أوكراني يقفز من نافذة مكتب التجنيد العسكري هربا من التعبئة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wouf

قفز رجل من نافذة مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مدينة تشيرنيفتسي بغرب أوكرانيا هربا من التعبئة وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت تاتيانا غيداتشوك، ممثلة مركز التجنيد في مدينة تشيرنيفتسي يوم الخميس، لقناة  "Public" التلفزيونية الأوكرانية، أن رجلا قفز من نافذة مكتب التسجيل والتجنيد الواقع في الطابق الثاني.

وأضافت أنه تم نقل الرجل البالغ من العمر 43 عاما الى مستشفى الطوارئ بعد إصابته بكسر مفتوح في ساقه، وأنه ما زال حيا، وحالته مستقرة، لكنه سيبقى للمتابعة في قسم جراحة الأعصاب.

إقرأ المزيد
قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات
قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات

وأعلنت قوات كييف أنها في المراحل الأخيرة من صياغة قانون التعبئة الجديد.

وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وبموجب المرسوم يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما خلال فترة الأحكام العرفية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا