"كتائب القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وتدمير آليات إسرائيلية وسط قطاع غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين وتدمير آلياتهم المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

كما كشف عن مقتل 3 عناصر في صفوفه، بينهم نائب قائد كتيبة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167، ومنذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأسفرت الحرب في غزة عن مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 55 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: RT