لافروف: الدولار يتحول إلى وسيلة لتغيير الأنظمة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الجميع سئموا من الدولار الذي يتحول إلى وسيلة لتغيير الأنظمة وللتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" وقناة "روسيا 24": "لقد سئم الجميع بالفعل من الدولار الأمريكي، الذي أصبح أداة لفرض النفوذ، ووسيلة لتقويض المواقف التنافسية المشروعة للدول في مناطق مختلفة، وأداة للتدخل في الشؤون الداخلية وتغيير الأنظمة في العالم".

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وشدد لافروف على أنه، لم يعد من الممكن الآن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدالة.

وتابع الوزير الروسي القول: "طبعا لم يعد من الممكن، وقف التحرك نحو نظام عالمي اقتصادي، أكثر عدلا. لقد تم في قمة مجموعة بريكس، وضع مهمة واضحة للغاية، بل وتم طرح مطلب - منح أعضاء مجموعة بريكس والدول النامية الأخرى التي نهضت اقتصاديا وماليا، حصصها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وبالشكل الذي يعكس وزنها الاقتصادي الحقيقي. ولكنهم لا يريدون ذلك، وهو مظهر آخر لكيفية تشويه الولايات المتحدة لمبادئها الخاصة بالمنافسة العادلة".

المصدر: نوفوستي