إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس عن تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في إجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه "خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم.

وكان محافظ مدينة سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجايف أعلن في وقت متأخر من الليل، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من المدينة.

المصدر: RT