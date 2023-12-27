 
مباشر

محافظ سيفاستوبول: تدمير مسيّرة أوكرانية بالقرب من المدينة

أخبار العالم

محافظ سيفاستوبول: تدمير مسيّرة أوكرانية بالقرب من المدينة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/won2

أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة فوق البحر بالقرب من المدينة.

وكتب رازفوجايف في قناته على "تيلغرام": "في سيفاستوبول، عملت أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير طائرة مسيّرة".

إقرأ المزيد
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.12.2023/
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.12.2023/

وأضاف: "لم يتم تسجيل أي ضرر في البنية التحتية في الوقت الحالي".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 670 قتيلا وجريحا وإسقاط مروحية "مي 8"، و17 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا