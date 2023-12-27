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سيمور هيرش: نتنياهو كان على علم بتحضير "حماس" للهجوم على إسرائيل

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سيمور هيرش: نتنياهو كان على علم بتحضير
Globallookpress Avi Ohayon/GPO
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قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بتحضير حركة "حماس" للهجوم على إسرائيل.

ونشر هيرش مقالا على موقع Substack، نقل فيه عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله، إن نتنياهو اطلع على تقييم الاستخبارات الإسرائيلية التي اكتشفت استعدادات "حماس" للهجوم قبل وقت طويل من 7 أكتوبر.

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وحسب مصدر هيرش، فإن "نتيناهو منخرط الآن في حملة للحفاظ على السلطة ويتهم "الشاباك" و"الموساد" بإخفاء المعلومات".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن الاستخبارات الإسرائيلية تلقت معلومات عن تحضير "حماس" للهجوم قبل أكثر من عام من وقوع الهجوم في 7 أكتوبر الماضي، لكنها لم تأخذها على محمل الجد.

واعترف المسؤولون الإسرائيليون في أعقاب هجوم "حماس" بإخفاق الاستخبارات وفشلها في منع وقوع الهجوم والاستعداد له.

المصدر: تاس

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