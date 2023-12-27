أعلن مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا أنه سيقوم بالتحقق من مراعاة القواعد القانونية أثناء نقل الممتلكات العسكرية إلى أوكرانيا.

وذكر المكتب أن: "هذا مجرد جزء تقريبي من عمليات التدقيق التي سيقوم بها مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا خلال عام 2024".

إقرأ المزيد

وفي عام 2024 أيضا، سيتم التحقق من قانونية (الشراء والتخزين والتخلص) من لقاحات "كوفيد-19"، وفعالية استخدام الموردين في الدولة والإدارة العامة وعمل شركات إمدادات المياه، وكذلك إدارة المكتب الرئاسي.

وفي نوفمبر، أبلغ وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن جمهوريته ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وتم اتخاذ هذا القرار بعد وصول رئيس الوزراء الجديد روبرت فيتسو إلى السلطة.

المصدر:RT