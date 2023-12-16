كشفت نتائج دراسة أجرتها "يوروباروميتر"، أن 60% من سكان سلوفاكيا يرفضون تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية إلى السلطات الأوكرانية.

وقال تقرير نشرته الدراسة: إن 60% من السلوفاكيين لا يوافقون على أن يمول الاتحاد الأوروبي ويزود أوكرانيا بالمعدات العسكرية"، ووفقا للنتائج، فإن 34% فقط من المواطنين السلوفاكيين يؤيدون استمرار المساعدة العسكرية لكييف.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، بأن الاتحاد الأوروبي ترك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دون دعم مالي، مشددا على أنه يجب على فرنسا أن تفعل الشيء نفسه.

وكان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقترح في وقت سابق تقديم 20 مليار يورو في صندوق السلام الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا للفترة 2024-2027.

وبعد عرقلة هذه المبادرة خلال المناقشات، بدأ بوريل الحديث عن تخصيص خمسة مليارات على الأقل لعام 2024، إلا أن هذا الاقتراح لم يجد تأييدا بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "تلغراف"، في وقت سابق، أن بريطانيا والولايات المتحدة تضغطان على الاتحاد الأوروبي للتوسع، بغية رفع نطاق التمويل والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.

المصدر: RT