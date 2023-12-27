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وزارة العدل الروسية تدرج 4 منظمات غير حكومية أجنبية في قائمة غير المرغوب بها

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وزارة العدل الروسية تدرج 4 منظمات غير حكومية أجنبية في قائمة غير المرغوب بها
Sputnik
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أدرجت وزارة العدل الروسية أربع منظمات غير حكومية من الولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا، بما في ذلك شبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها.

وتشمل القائمة المنظمة الأمريكية غير الحكومية "Russian America for Democracy in Russia" (أمريكا الروسية من أجل الديمقراطية في روسيا)، ومؤسسة "Helpdesk Media Foundation" (مكتب المساعدة الإعلامية) اللاتفية، و"True Russian Limited" (روسيا الحقة) من بريطانيا.

وسبق أن ضمت وزارة العدل، مؤسسات Bellingcat وThe Insider والمعهد التشيكي للمبادرة القانونية لأوروبا الوسطى والشرقية إلى قائمة المنظمات ذات الأنشطة غير المرغوب فيها في روسيا.

وأوضحت الوزارة أن المنظمات مدرجة في القائمة وفقا للقانون الفيدرالي "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية" بناء على قرار النائب الأول للمدعي العام بتاريخ 13 يوليو 2022.

المصدر: RT

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