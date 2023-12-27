مراسم تشييع رضا موسوي من سوريا إلى إيران مرورا بالعراق (فيديو)

بدأت من سوريا اليوم مراسم تشييع مستشار الحرس الثوري الإيراني العميد رضا موسوي الذي اغتالته إسرائيل قبل يومين في ضواحي دمشق.

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وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية قالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه سيتم تطويف جثمان موسوي في حرمي للسيدة زينب والسيدة رقية، ثم ينتقل إلى كربلاء ليطوّف في حرم الإمام أبي عبدالله الحسين، وحرم أبي الفضل العباس، ثم ينتقل إلى مشهد ليطوّف في حرم الإمام علي بن موسى الرضا.

وأضاف البيان أنه ستنظم مراسم تشييع جماهيرية للجثمان صباح غد الخميس في ساحة الإمام الحسين في طهران، ثم تجري مراسم الدفن في حرم صالح بن الإمام موسى الكاظم.

وقتل مطلع الأسبوع الجاري، القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضا موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأكد الحرس الثوري على أن إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة، فيما اعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال موسوي. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن اغتيال إسرائيل لموسوي "علامة على إحباطها وعجزها".

🎥تشييع جثمان الحاج الشـ,ـهيد رضي موسوي في حرم السيدة رقية " عليه السلام " بدمشق#سورياpic.twitter.com/m6shVPErcA — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) December 26, 2023

المصدر: فارس+ RT