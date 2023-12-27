الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته البرية في قطاع

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشاهد لقصفه المتواصل وعملياته البرية في مدن وحافظات قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر، والدمار الهائل الذي خلفه.

كما نشر مقطع فيديو قال إنه لاستهداف البحرية الإسرائيلية أهدافا لحركة "حماس" في قطاع غزة، وتحديدا في حي الشجاعية شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ الـ7 من أكتوبر، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2110، ونحو 898 منذ انطلاق العملية البرية في غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT