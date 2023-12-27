زاخاروفا: نظام كييف قد يقدم على استفزاز جديد ضد روسيا

حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من إقدام نظام كييف على استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا حصل عليها من رعاته الغربيين، واتهام الجيش الروسي.

وقالت زاخاروفا: "من غير المستبعد أن يتم تنظيم استفزاز آخر من قبل نظام كييف مناهض لروسيا باستخدام مواد سامة غربية الصنع، من أجل إطلاق حملة جديدة في هياكل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام لاتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية".

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واضافت: "حسب المعلومات الواردة، فإن جهاز الأمن الأوكراني يشارك بنشاط في التحضير لمثل هذا الاستفزاز، حيث يبدي تعاونا مع شركة Realab في كييف".

ولفتت إلى أنه تم من خلال هذه الشركة في ألمانيا شراء مجموعة من المكونات الأمريكية لصنع أسلحة كيميائية يمكن استخدامها لتنفيذ عمل استفزازي محدود النطاق على أراضي أوكرانيا.

وصرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي في وقت سابق بأن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الشك على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

المصدر: RT