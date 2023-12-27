السفير الفلسطيني لدى روسيا: تصريحات نتياهو حول مستقبل غزة تقوض عملية السلام

قال السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة وإدارته تقوض عميلة السلام، مؤكدا رفض السلطة الفلسطينية لذلك.

وأكد نوفل في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية "أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تقبل بأي قرار يسعى لفصل قطاع غزة عن دولة فلسطين".

وشدد على "أنه بدون قطاع غزة لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا يمكن لأحد أن يقرر مصير غزة إلا الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ردا على تصريحات نتنياهو الذي قال إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة، يجب أن نؤكد من جديد أن السلطة لم تتخل عن القطاع وأنها واصلت تنفيذ مهامها في خلق ظروف معيشية أفضل لشعبنا في غزة".

وتابع: "كما يجب أن نؤكد أن نتنياهو بهذه التصريحات يدق المسمار الأخير في نعش اتفاقيات أوسلو وعملية السلام التي يقوضها الإسرائيليون منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا مسار حل الدولتين".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز دور السلطة الفلسطينية لتمهيد الطريق أمامها لتولي زمام الحكم في قطاع غزة بعد انهاء هذه الحرب، إلا أن هذه الجهود لم تلق تأييدا إسرائيليا.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأنه لا توجد مفاوضات حول صفقة تبادل في الوقت الراهن، وتل أبيب ترفض حكم السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لقطاع غزة.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن تحكم قطاع غزة "جهات متطرفة" مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: نوفوستي