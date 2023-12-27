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أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)

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أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)
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ودع العالم العربي والغربي خلال عام 2023 العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي تركت بصمتها في التاريخ، وحزنا في قلوب محبيها.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)نواف الأحمد الجابر الصباح

 وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)هنري كيسنجر

مؤسس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)يفغيني بريغوجين

السياسي الروسي المخضرم أمان تولييف

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)أمان تولييف

رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)شريف اسماعيل

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني

 رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

رئيس مجلس النواب الليبي السابق حسين الحسيني

أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني

المصدر: RT

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