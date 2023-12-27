أبرز 9 شخصيات سياسية عربية وعالمية رحلت عن عالمنا عام 2023 (صور)

ودع العالم العربي والغربي خلال عام 2023 العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي تركت بصمتها في التاريخ، وحزنا في قلوب محبيها.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

مؤسس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين

السياسي الروسي المخضرم أمان تولييف

رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني

رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

رئيس مجلس النواب الليبي السابق حسين الحسيني

المصدر: RT