وفاة رئيس وزراء مصر السابق في عهد السيسي.. والرئيس المصري يصدر بيانا

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل.

وقال الرئيس السيسي: "‏أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر..رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وأضاف السيسي: "لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة".

وأكمل: "لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه".

وتابع السيسي: "إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص..وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018،.

وعمل قبلها وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979.

بدأ العمل فى شركة "إنبي" منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.

المصدر: RT + "اليوم السابع"