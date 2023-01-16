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وفاة وزير داخلية مصر خلال أصعب فترة واجهت البلاد

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وفاة وزير داخلية مصر خلال أصعب فترة واجهت البلاد
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، الذي قاد وزارة الداخلية خلال أصعب مرحلة عاشتها البلاد.

وفاة وزير داخلية مصر خلال أصعب فترة واجهت البلاداللواء منصور العيسوي
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وولد العيسوي، في 18 سبتمبر عام 1937، وهو وزير الداخلية السابق للفترة منذ 6 مارس 2011 حتى 7 ديسمبر 2011. 

وشغل منصب محافظ المنيا قبل تعيينه وزيرا للداخلية منذ نحو 15 عاما.

وكان الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، قد كشف منذ أسبوع تقريبا عن تفاصيل الحالة الصحية للعيسوي قائلا "الدعوة بالشفاء حيث يتلقى العلاج بأحد المستشفيات".

المصدر: RT

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