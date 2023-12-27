"سنعثر عليكم حتى لو كنتم في قاع البحر".. الهند تتوعد مستهدفي سفنها في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن بلاده ستتخذ "تدابير جادة" على خلفية تعرض سفينة هندية لهجوم طائرة مسيرة في بحر العرب.

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وأفاد سينغ خلال حفل إطلاق حاملة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الهندية "آي إن إس إمفال" بأن بلاده تأخذ الهجوم على "محمل الجد"، وأنها "ستعثر على من يقفون خلف الهجوم حتى وإن كانوا في قاع البحر، وسنتخذ تدابير جادة بحقهم".

وقال إن الهند تلعب دور ضامن الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها، وأن الحكومة الهندية ستضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة سترتفع من البحر إلى أعالي السماء، مؤكدا على أن بلاده ستحافظ مع الدول الصديقة على الممرات البحرية آمنة للتجارة البحرية.

ونشرت البحرية الهندية سفن "مورموجاو" و"كوتشي" و"كلكتا" في مناطق مختلفة من بحر العرب، بعد هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية هندية، ألحقت بها أضرارا قبالة سواحل الهند.

وأصيبت ناقلة النفط الخام Chem Pluto المكون طاقمها من 20 هنديا. وذكر البنتاغون بعد ذلك أن الطائرة المسيرة التي هاجمت السفينة الهندية انطلقت من إيران.

وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحوثية الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها وعدم الاقتراب منها.

وقررت شركات شحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، ومن ضمنها شركتا الطاقة BP وEquinor التي تنقل المنتجات البترولية.

المصدر: RT