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مقررة أممية تنتقد قرار إسرائيل بشأن التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة

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مقررة أممية تنتقد قرار إسرائيل بشأن التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة
Globallookpress IMAGO/Thomas Trutschel
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انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون فلسطين، فرانتشيسكا ألبانيزي، قرار إسرائيل الحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة، واصفة أياه بـ "الجبن الأخلاقي".

وكتبت ألبانيزي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء أن "الهجمات غير المبررة على الأمم المتحدة لا تعتبر إلا دليلا على الجبن الأخلاقي. وقد تعرضت الأمم المتحدة للإضعاف منذ العقود بسبب إفلات إسرائيل من المعاقبة على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان في الأراضي المحتلة والنزوح القسري للفلسطينيين".

وأضافت أن "على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إن كانت تريد إنقاذ سمعتها وهدفها".

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إسرائيل تحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة
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وأشارت إلى أنه "من دون الحرية للجميع لن تكون هناك حرية لأحد"، مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي وإعادة الإعمار وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك ردا على إعلان الخارجية الإسرائيلية أنها لن تصدر تأشيرات الدخول لجميع موظفي الأمم المتحدة بشكل تلقائي، بل ستدرس كل طلب للحصول على التأشيرة بشكل منفرد.

واتخذت إسرائيل هذا القرار متهمة الأمم المتحدة "بالتعاون مع آلة دعاية حماس الإرهابية".

المصدر: RT

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