القائد العام للقوات الأوكرانية يؤكد انسحاب جنوده من مدينة مارينكا

أكد القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الثلاثاء، انحساب قوات كييف من مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي أعلن الجيش الروسي تحريرها يوم أمس.

ونقلت صحيفة "غلافريد" الأوكرانية عن زالوجني قوله: "مدينة مارينكا لم تعد بيدنا. انسحبت القوات الأوكرانية من الضواحي الغربية للمدينة: في بعض الأماكن استقرت بالقرب من مارينكا، وفي أماكن أخرى أبعد قليلا".

وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد وزير الدفاع أن السيطرة على هذه المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية.

بدوره، هنأ الرئيس الروسي وزير الدفاع والوحدات التي شاركت في تحقيق ذلك، وأكد أن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، وأن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة تعطي قواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".

المصدر: RT