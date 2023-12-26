الطوارئ الروسية: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بالهجوم الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في القرم

أعلنت الطوارئ الروسية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بالهجوم الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في شبه جزيرة القرم في وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الروسية إيغور سكورتول: "وفق البيانات الحالية، أصيب خمسة أشخاص، واحد منهم توفي متأثرا بإصابته".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتي Su-24 أوكرانيتين هاجمتا مرفأ فيودوسيا في القرم، وإصابة سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نوفوتشيركاسك" هناك بأضرار.

وذكر رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق اليوم أنه تم صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.

المصدر: RT