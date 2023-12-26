مقتل 160 شخصا في سلسلة هجمات لمسلحين في نيجيريا

أعلن مسؤولون محليون في نيجيريا عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا في سلسلة هجمات لجماعات مسلحة على قرى في وسط البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، يوم الاثنين، قوله إن 113 شخصا على الأقل قتلوا في الهجمات المستمرة منذ يوم السبت.

وأوضح أن عصابات مسلحة شنت "هجمات منسقة" على ما لا يقل عن 20 قرية في منطقة بوكوس وأحرقت منازل فيها.

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وأضاف أن أكثر من 300 جريح نقلوا إلى المستشفيات على إثر الهجمات.

وحسب مسؤول محلي آخر، قتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجمات على عدة قرى في منطقة باركين لادي في الولاية ذاتها.

وكان الجيش النيجيري قد أعلن يوم الأحد عن مقتل 16 شخصا جراء الهجمات.

ودان حاكم ولاية بلاتو، كاليب موتفوانغ، أعمال العنف في الولاية يوم الأحد، واصفا إياها بـ "الهمجية" و"غير المبررة".

وأكدت السلطات المحلية أنها ستتخذ إجراءات لوقف العنف ضد المدنيين.

وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر محلية، فإن صوت إطلاق النار بقي مسموعا في المنطقة حتى يوم الاثنين.

المصدر: فرانس برس