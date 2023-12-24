مدفيديف يهنئ أوروبا بالأعياد: ما حالك؟ عيد ميلاد سعيد!

سأل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أوروبا عشية عيد الميلاد عن حالها، في ظل الغلاء وحشود اللاجئين الأوكرانيين الذين يمنحهم الساسة المنحلّون إعانات تفوق معاشات مواطنيهم.

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وكتب مدفيديف على منصة "ْX": "أوروبا.. التضخم المستمر في الارتفاع وغياب النمو الاقتصادي ومقاطعة إمدادات الطاقة من روسيا وسوقها بالكامل، وحشود الأوكرانيين العاطلين عن العمل يترنحون في شوارع أوروبا ويحصلون على إعانات تفوق معاشات الأوروبيين، والساسة المنحلّون يصرخون مطالبين باستمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا حتى النصر".

Persistently high inflation and absence of economic growth, boycotting energy supplies from Russia and its market altogether, crowds of Ukrainians idly roaming the streets of Europe, with allowances higher than Europeans’ pensions, degenerate politicians screaming of war between… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 24, 2023

وأضاف: "مرحبا أوروبا! ماذا حل بك، هل أنت مريضة؟ عيد ميلاد سعيد!".

المصدر: نوفوستي